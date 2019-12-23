В ТКГ рассказали подробности обмена пленными (48)

From-UA.com 2019.12.23 19:04

Украина в рамках обмена пленными сможет освободить тех, кого не удалось в 2017 году. Об этом по итогам скайп-конференции сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает пресс- служба Офиса президента, передает РБК-Украина. По ее словам, обмен пленными состоится до конца этого года в соответствии с договоренностями "нормандской четверки" в Париже. "И это огромное счастье, потому что мы сможем забрать из незаконного