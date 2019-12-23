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Обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" готовят на обмен - СМИ

Обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" готовят на обмен - СМИ (44)

УНИАН 2019.12.23 18:33
Пятерым экс-"беркутовцам" с так называемой "черной роты" готовят изменения меры пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Экс-"беркутовцы" из так называемой "черной роты" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский / фото УНИАН Украинская сторона планирует передать боевикам "ЛДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных.
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