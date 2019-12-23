Зеленский утвердил статус УБД для добровольцев (47)

Южная правда 2019.12.23 20:07

Теперь добровольцы, воевавшие в АТО/ООС, смогут получить все социальные гарантии так же, как и члены их семей. Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины, которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий добровольцам, сообщается на сайте главы государства в понедельник, 23 декабря. Удостоверение УБД будет предоставляться теперь также тем, кто воевал на Востоке Украине, но не входил в состав того или иного силового ведомств.