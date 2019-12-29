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Нацбанк в 2019 году пополнил долларовые резервы на 7,9 миллиарда

Нацбанк в 2019 году пополнил долларовые резервы на 7,9 миллиарда (58)

Барометр Южноукраинска 2019.12.29 18:12
29 декабря 2019, 18:07 Загрузка... Национальный банк Украины в 2019 году приобрел на межбанковском валютном рынке 8,46 миллиарда долларов США и продал 0,53 миллиарда долларов, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на 7,93 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает "Интерфакс-Украина. Согласно данным, рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю
ДОЛЛАР, ГРИВНА, КУРС, ВАЛЮТА, ЕВРО, НАЦБАНК, Украина, США, Россия
2019.12.30 (58)

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