Нацбанк в 2019 году пополнил долларовые резервы на 7,9 миллиарда (58)

2019.12.30 (58)2019.12.29 (57) →
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- Доллар дорожает: что будет с курсами валют в январе 2020 года : Факты 13:04
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- Курс валют на сегодня, 30 декабря : Деньги.ua 12:23
- Нацбанк в 2019 году выкупил в резервы 7,9 миллиарда долларов : Украинский банковский портал 12:11
- Курс доллара после Нового года удивит украинцев : Акценты 12:09
- Эксперт дал прогноз по курсу доллара на ближайшую неделю : Контракты.ua 12:07
- Эксперт спрогнозировал курс доллара на начало 2020 : Еспресо TV 12:03
- Появились шокирующие фото предновогоднего курса доллара в "Борисполе" : Сумські Дебати 12:02
- НБУ в 2019 году на межбанке купил $8,5 млрд, а продал - $0,5 млрд : Українські Новини 11:44
- Доллар наращивает мощь: Нацбанк показал курс валют на Новый год : Интеллект Украины 11:44
- Доллар снова начнет падать: эксперты назвали точную дату : РБК-Україна 11:41
- Доллар снова начнет падать: эксперты назвали точную дату : Styler РБК-Украина 11:41
- Прогноз курса доллара на 2020 год: чего ждать украинцам : Народна Правда 11:39
- Доллар начали продавать по 20 гривен: что случилось : Народна Правда 11:39
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- Что будет с курсом доллара после Нового года: озвучен прогноз : Факты 11:34
- Доллар наращивает мощь: Нацбанк показал курс валют на Новый год : From-UA.com 11:34
- Курс валют в Днепре на 30 декабря : Днепр Час 11:29
- Нацбанк установил рекорд по скупке валюты : Минпром 11:08
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- Курс валют на новогодние праздники: прогноз НБУ : SiteUA 10:48
- Доллар по 25. Почему обрушилась гривня и не поздно ли штурмовать обменники : Fin.org.ua 10:45
- Курс доллара рухнет в 2020 году: что будет с гривной после праздников : Politeka 10:40
- Курс НБУ на 30 декабря: доллар - 23,68 грн, евро - 26,42 грн 30 December 2020, 07:46 : Николаев в подробностях 10:28
- Появились шокирующие фото предновогоднего курса доллара в "Борисполе" : P-kontrol.in.ua 10:23
- Появились шокирующие фото предновогоднего курса доллара в "Борисполе" : Politica.com.ua 10:18
- Доллар по 25. Почему обрушилась гривня и не поздно ли штурмовать обменники : Укрудпром 10:14
- Курс валют в ЛНР на 30 декабря 2019 года : "Наша газета" (Луганск) 10:04
- Появились шокирующие фото предновогоднего курса доллара в "Борисполе" : Страна.ua 10:02
- Курс доллара упадет после праздников - аналитики : Вести-UA 09:53
- Официальный курс доллара сегодня - 23,68 грн., но реально уже взлетел до 25,7 грн : Известия в Украине 09:46
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- Каким будет курс доллара в 2020 году : E-Finance 09:30
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- Курс валют на 30 декабря: курс доллара упал : Аргументы и Факты Украина 09:09
- Каким будет курс доллара в Украине до 7 января : Народна Правда 09:08
- Злотый в свое время укреплялся к доллару не так, как сейчас гривна : Страна.ua 09:02
- Курс валют в самопровозглашенной ЛНР на 30 декабря 2019 года : Cxid.info 09:02
- Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников : Телеграф.com.ua 08:42
- Курс валют на 30 декабря: украинцы могут спокойно готовиться к Новому году, сюрприза не будет : Херсон Онлайн 08:37
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