Нацбанк в 2019 году пополнил долларовые резервы на 7,9 миллиарда (58)

Барометр Южноукраинска 2019.12.29 18:12

29 декабря 2019, 18:07 Загрузка... Национальный банк Украины в 2019 году приобрел на межбанковском валютном рынке 8,46 миллиарда долларов США и продал 0,53 миллиарда долларов, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на 7,93 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает "Интерфакс-Украина. Согласно данным, рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю