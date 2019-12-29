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Стрелец будет развлекаться, а Телец - встречать гостей: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Стрелец будет развлекаться, а Телец - встречать гостей: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака (112)

Факты 2019.12.29 03:04
2:38 - 29 декабря 2019 Марина ГЕРДАН, "ФАКТЫ" Воскресенье, 29 декабря, - хороший день для самых важных и серьезных дел. А "ФАКТЫ" предлагают вам гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака. Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака Овен Для вас сегодня в дефиците будут силы и время, а также деньги.
ЗОДИАК, ГОРОСКОП, ЗНАК, КОЗЕРОГ, ОВЕН, СКОРПИОН, Львов
2019.12.30 (112)

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