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Фокус: Украина

Обмен пленными: автобус с украинцами попал в ДТП (фото)

Обмен пленными: автобус с украинцами попал в ДТП (фото) (40)

FaceNews 2019.12.29 16:45
Мария Майорова, источник: "УНН" В ходе обмена пленными на пункте пропуска Майорское в воскресенье, 29 декабря, произошло ДТП в котором участвовал автобус с освобожденными украинцами, пишет FaceNews.ua. Отмечается, сто при въезде на территорию КПВВ Майорское один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и "ДНР", врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ. О пострадавших не сообщается.
ОБМЕН, ПЛЕННЫЙ, ДОНБАСС, БОЕВИК, УКРАИНЕЦ, УКРАИНА, Зеленский, Украина, Донецк, Киев, Луганск, Россия
2019.12.30 (40)

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