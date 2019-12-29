Обмен пленными: автобус с украинцами попал в ДТП (фото) (40)

FaceNews 2019.12.29 16:45

Мария Майорова, источник: "УНН" В ходе обмена пленными на пункте пропуска Майорское в воскресенье, 29 декабря, произошло ДТП в котором участвовал автобус с освобожденными украинцами, пишет FaceNews.ua. Отмечается, сто при въезде на территорию КПВВ Майорское один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и "ДНР", врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ. О пострадавших не сообщается.

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