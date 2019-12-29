Гончарук назвал города, которые понизят тарифы на отопление. Николаева среди них нет (50)

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- Тарифы на тепло. Каким городам ждать новых платежек : ЛІГАБізнесІнформ 12:07
- Города, жители которых сэкономят до 30% на отоплении : Finance.UA 11:34
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- Итоги 29 декабря: наши дома и новые тарифы на тепло : Bigmir)net Новости 09:38
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