Гончарук назвал города, которые понизят тарифы на отопление. Николаева среди них нет (50)

Маю право 2019.12.29 17:57

В нескольких городах Украины будут пересмотрены тарифы на отопление и сумма коммунальных платежей снизится с января 2020 года. Об этом сообщает премьер- министр Алексей Гончарук в Telegram. По словам премьера, к пересмотру тарифов на тепло на данный момент присоединились 20 городов. "Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы,

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