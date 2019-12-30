Отец погибшего "майдановца" об обмене бойцов "Беркута": "Нужно было устроить показательный суд над ними" (152)

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- Защитники экс-беркутовцев назвали события Майдана государственным переворотом и просят Зеленского "пересмотреть их оценку" : Еспресо TV 20:33
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- Путин старается дистанцироваться от войны на Донбассе, а Зеленский ему в этом помогает - Богуш : ReplyUA.net 19:41
- Адвокаты экс-беркутовцев призвали Зеленского пересмотреть оценку событий Евромайдана : Громадське телебачення 19:36
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