Отец погибшего "майдановца" об обмене бойцов "Беркута": "Нужно было устроить показательный суд над ними" (152)

Dialog.ua 2019.12.30 17:33

Родственники погибших на Майдане в 2014 году возмущены судейским произволом и фактической "заморозкой" расследования убийств их родных бывшими бойцами спецподразделения МВД Украины. Владимир Голоднюк, отец погибшего во время событий на Майдане от рук силовиков "Беркута", возмущен тем, что обвиняемых в убийстве его сына отпускают на свободу в рамках обмена между Украиной и пророссийскими боевиками в ОРДЛО.

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