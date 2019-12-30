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Фокус: Украина

Зеленский об обмене удерживаемыми лицами: Как мы говорили, так и сделали - до Нового года

Зеленский об обмене удерживаемыми лицами: Как мы говорили, так и сделали - до Нового года (262)

Begemot.media 2019.12.30 17:17
Обмен удерживаемыми лицами, состоявшийся 29 декабря, - это большая победа, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО - это выполнение первой части договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в нормандском формате в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в аэропорту Борисполь, сообщает пресс-служба главы государства.
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2019.12.30 (262)

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