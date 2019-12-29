"Экс-беркутовцев" привезли на обмен - СМИ (25)

УНИАН 2019.12.29 13:03

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. "Экс-беркутовцев" все же привезли на обмен / twitter.com/APUkraine Пятеро бывших бойцов "Беркута", обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане, привезли на обмен на КПВВ "Майорское". Читайте такжеВ "ДНР" недовольны, что экс-беркутовцев не хотят выдавать в рамках обмена Об этом сообщает "Громадське, ссылаясь на адвоката "беркутовцев" Игоря Варфоломеева.

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