"Нет контактов": Путин отрекся от "Л/ДНР" после обмена пленными (223)

Обозреватель 2019.12.30 13:39

Президент РФ Владимир Путин не принимал участие в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использовал свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает RT. "Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена", - заявил он.

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