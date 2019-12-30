Путин не участвует в переговорах по Донбассу, но использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену (87)

UAzmi 2019.12.30 16:14

2019-12-30 15:58 Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК. "Президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену", - заявил пресс-секретарь. Читайте на "Цензор.НЕТ": Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС"

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