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Черные ящики с разбившегося под Алма-Атой самолета передали в МАК

Черные ящики с разбившегося под Алма-Атой самолета передали в МАК (43)

Микола.net 2019.12.30 10:02
Бортовые самописцы с разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), они находятся в хорошем состоянии, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.
САМОЛЕТ, КАЗАХСТАН, КРУШЕНИЕ, СУЛТАН, ВЕРСИЯ, ВЗЛЕТ, Bek Air, Казахстан, Алматы, Украина
2019.12.30 (43)

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