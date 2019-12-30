Черные ящики с разбившегося под Алма-Атой самолета передали в МАК (43)

2019.12.30 (43)2019.12.29 (21) →
- Черные ящики потерпевшего крушение под Алматы самолета переданы в МАК : Микола.net 13:02
- Названы новые возможные версии крушения авиалайнера в Казахстане : УРА-Информ 12:50
- Следователи озвучили новую версию авиакатастрофы в Казахстане : FinOboz 12:48
- Авиакатастрофа в Казахстане: появилась новая версия : Николаевские Известия 12:46
- Названа новая версия крушения самолета в Казахстане : Електронні Вісті 12:15
- Авиакатастрофа в Казахстане: названа еще одна версия трагедии : UA.news 11:48
- Названа новая версия крушения самолета в Казахстане : FaceNews 11:46
- Появилась новая версия авиакатастрофы в Казахстане : РепортерUA 11:41
- Названа еще одна версия авиакатастрофы в Казахстане : DsNews 11:33
- В США самолет рухнул на жилой дом, есть погибшие (фото) : Подробности.ua 11:10
- В Казахстане назвали три версии авиакатастрофы самолета Bek Air : NewsMir.info 11:08
- В Казахстане назвали три версии авиакатастрофы самолета Bek Air : LB.ua 11:07
- Авиакатастрофа в Казахстане: следствие назвало еще одну версию трагедии : 24 канал 11:00
- Падение самолета в Казахстане: следователи рассматривают новую версию : Зеркало недели. Украина 10:45
- Погода ни при чем: в Казахстане озвучили главные версии жуткой авиакатастрофы : NewsOne 10:39
- В Казахстане назвали версии авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты : GuildHall 10:38
- Следствие назвало три версии авиакатастрофы в аэропорту Алматы : Гордон 10:35
- Рассматриваются три версии авиакатастрофы в Казахстане : Рубрика 10:31
- Авиакатастрофа в Казахстане: названа новая версия крушения : Realist.online 10:25
- Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Казахстане : Укринформ 10:17
- Появилась еще одна версия крушения самолета в Алматы : Vector News 10:16
- Следствие назвало новую версию авиакатастрофы пассажирского самолета в Казахстане : Информационное Сопротивление 10:12
- Следователи озвучили новую версию авиакатастрофы в Казахстане : ReplyUA.net 10:11
- Стали известны причины авиакатастрофы в Алматы : Lenta.ua 10:08
- Следователи рассматривают 3 версии крушения самолета в Алматы : Громадське телебачення 10:06
- Черные ящики с разбившегося под Алма-Атой самолета передали в МАК : Микола.net 10:02
- Названа новая версия крушения самолета в Казахстане : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- МВД Казахстана назвало еще одну версию крушения самолета в Алматы : Крым.Реалии RFE/RL 09:53
- Авиакатастрофа в Казахстане: появилась новая версия : Iнше ТВ 09:44
- В США разбился легкомоторный самолет, есть жертва : Західна iнформаційна корпорація 09:16
- Крушение самолета в Казахстане: МВД рассматривает три версии : Телеграф.com.ua 09:12
- Появилась еще одна версия крушения самолета в Алматы : Українська правда 09:10
- Авиакатастрофа в Казахстане: появилась новая версия : Bigmir)net Новости 09:08
- Названы три версии авиакатастрофы в Казахстане: виновата не погода : Сегодня.ua 09:02
- В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие : Зеркало недели. Украина 08:45
- В США самолет рухнул на жилой дом - есть жертвы : Вести.ua 08:44
- В США разбился легкомоторный самолет, есть жертва : NewsMir.info 07:08
- В США легкомоторный самолет рухнул на дом, пилот погиб : Телеграф.com.ua 06:43
- В Штатах легкомоторный самолет упал на дом : Укринформ 03:48
- В США самолет упал на жилой дом : Bigmir)net Новости 00:38