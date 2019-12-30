Черные ящики с разбившегося под Алма-Атой самолета передали в МАК (43)

Микола.net 2019.12.30 10:02

Бортовые самописцы с разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), они находятся в хорошем состоянии, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.