Выборы в ОТО: Все 63 избирательных участка открылись вовремя, голосование проходит без нарушений (1)

112.ua 2019.12.29 12:00
Все избирательные участки сегодня открылись вовремя, голосование проходит в
штатном режиме
11:51 29.12.2019
Первые местные выборы в ОТГ Нацполиция
Сегодня, 29 декабря, проходит голосование на первых выборах депутатов
сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин
(ОТГ) и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также на
дополнительных выборах депутатов сельских, поселковых советов ОТГ от
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