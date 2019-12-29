Выборы в ОТО: Все 63 избирательных участка открылись вовремя, голосование проходит без нарушений (1)

112.ua 2019.12.29 12:00

Все избирательные участки сегодня открылись вовремя, голосование проходит в штатном режиме 11:51 29.12.2019 Первые местные выборы в ОТГ Нацполиция Сегодня, 29 декабря, проходит голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (ОТГ) и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также на дополнительных выборах депутатов сельских, поселковых советов ОТГ от

ВЫБОР, ИЗБИРАТЕЛЬ, ПОДСЧЕТ, ОБЩИНА, ГОЛОСОВАНИЕ, ГОЛ, Украина, Сумы, Львов, Днепропетровск, Черкассы