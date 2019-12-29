Крымских пленных включат в следующий этап обмена - представительство президента Украины в АРК (20)

- Офис президента показал трогательное видео встречи освобожденных украинцев : Винница Реал 23:25
- Пристайко заявил о новом обмен пленными : Рубрика 22:31
- Зеленский обнародовал видеоролик о "большом обмене" : DailyUA 20:24
- "Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд": Зеленский поделился впечатлениями от обмена пленными : Телеграф.com.ua 20:13
- Зеленский опубликовал эмоциональное видео встречи освобожденных из плена украинцев : Главное 19:35
- "Следующий - Крым": у Зеленского рассказали о новом обмене пленными : Kherson.life 18:49
- Офис Президента обнародовал дополненый список освобожденных украинцев : Газета День 12:24
- В "Борисполе" встретили освобожденных из плена украинцев (видео) : КНК Медиа 10:50
- Среди ночи Зеленский обратился к украинцам: рассказал правду о Париже и обмене пленными : Стена 10:14
- Первая часть в нормандском формате выполнена - Зеленский : Багнет 10:01
- В рамках обмена Украина вернула 4 спецназовцев: фото : 24 канал 10:00
- Зеленский об итогах обмена Украины и ОРДЛО: Будем бороться за остальных украинцев : NewsOne 09:09
- Украина будет пытаться вернуть еще 300 человек : IPnews 08:45
- Зеленский подвел итоги процесса освобождения украинцев: это было политическое решение : ДнепрCity.net 07:06
- Зеленский подвел итоги процесса освобождения украинцев: это было политическое решение : Українські національні новини 05:03
- Зеленский подвел итоги процесса освобождения украинцев: это было политическое решение : ПрессОрг24 05:02
- Глава государства о самом масштабном в истории Украины освобождении удерживаемых лиц: Это - большая победа : Vector News 03:17
- Украина "вытащила" из "Л/ДНР" пленных: у Зеленского показали трогательные фото : Обозреватель 00:39
- Глава государства о самом масштабном в истории Украины освобождении удерживаемых лиц: Это - большая победа : Президент України 00:10
- Зеленский об обмене: самое главное - то, что люди дома : ДнепрCity.net 00:06