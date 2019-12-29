Крымских пленных включат в следующий этап обмена - представительство президента Украины в АРК (20)

Гордон 2019.12.29 21:35

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса, который прошел 29 декабря, является первым этапом освобождения украинских пленных в РФ, аннексированном ею Крыму и "ЛДНР", заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Жители аннексированного Россией Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе

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