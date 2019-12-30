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Фокус: Украина

"Нет другого выбора!" Байден решился на "мощный удар" по Трампу

"Нет другого выбора!" Байден решился на "мощный удар" по Трампу (35)

Обозреватель 2019.12.30 11:39
Бывший вице-президент США Джо Байден, из-за которого разгорелся скандал с давлением главы США Дональда Трампа на Украину, согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента. Соответствующее заявление он сделал 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее говорил о своем отказе давать показания, передает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
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2019.12.30 (35)

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