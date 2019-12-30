"Нет другого выбора!" Байден решился на "мощный удар" по Трампу (35)

2019.12.30 (35)2019.12.29 (14) →
- Передумал: Байден будет свидетельствовать по делу об импичменте : ForUm 13:04
- Байден передумал и готов дать показания по импичменту Трампа (видео) : КНК Медиа 12:50
- Байден согласился дать показания в деле об импичменте Трампа : Контракты.ua 12:37
- Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа : ДнепрCity.net 12:06
- Байден согласился дать показания по импичменту Трампа : ДнепрCity.net 12:06
- Байден нанесет удар: в деле об импичменте Трампу - новый поворот : Главред 12:05
- "Нет другого выбора!" Байден решился на "мощный удар" по Трампу : Обозреватель 11:39
- Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа : Спілка Блогерів України 11:30
- Байден согласился дать показания по импичменту Трампа : Диванна Сотня 11:26
- Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа : UAinfo 11:14
- Импичмент Трампу: Байден согласился дать показания : Факты 11:04
- Байден согласился свидетельствовать по делу об импичменте Трампу : DsNews 11:03
- Импичмент Трампа: Байден будет давать показания : Подробности.ua 10:09
- Импичмент Трампа: Байден согласился давать показания : Kherson.life 09:49
- Байден согласился дать показания в деле об импичменте Трампа : ЛІГАБізнесІнформ 09:37
- Байден согласился дать показания по импичменту Трампа : Хвиля 09:36
- Байден согласился дать показания в Сенате : Антирейд 09:11
- Байден даст показания в деле об импичменте Трампа : Lenta.ua 09:07
- Байден заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа : Гордон 09:05
- Байден согласился дать показания в Сенате : InfoResist.org 08:31
- Байден согласился свидетельствовать в Сенате : ДнепрCity.net 07:06
- Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа : УНИАН 06:03
- Байден согласился свидетельствовать в Сенате : Українські національні новини 05:33
- Байден согласился свидетельствовать в Сенате : ПрессОрг24 05:32
- Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа : Vector News 04:16
- Дело по импичменту Трампа: Байден будет свидетельствовать в Сенате : Телеграф.com.ua 04:13
- Импичмент Трампа: Байден согласился давать показания : Bigmir)net Новости 03:39
- Байден может стать свидетелем в Сенате в рамках расследования импичмента Трампа : 112.ua 03:30
- Байден неожиданно изменил свое мнение и согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа : ГЛАВПОСТ 03:05
- Байден неожиданно изменил свое мнение и согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа : 24 канал 03:00
- Байден передумал и готов дать показания по импичменту Трампа : Новое Время 02:09
- Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа : Українська правда 01:40
- Байден согласился свидетельствовать в Сенате в деле по импичменту Трампа : GlavPost.Com 01:38
- Байден согласился свидетельствовать в Сенате в деле по импичменту Трампа : Укринформ 01:02