У Зеленского опубликовали список освобожденных украинцев из плена "ЛДНР" (59)

Хвиля 2019.12.29 21:06

Всего было освобождено из плана сепаратистов 76 украинцев "Хвиля" 29.12.2019 20:59:52 Сегодня из плена оккупантов "ДНР/ЛНР" были освобождены 76 граждан Украины. Об этом говорится в сообщении опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook, сообщает "Хвиля". В результате обмена домой вернулись 12 военнослужащих, трое из них с 2015 года находились в тюрьме у сепаратистов на территории Донбасса.

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