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Фокус: Украина

Напали и пытали утюгом: неизвестные ограбили дом предпринимателя из Одесской области

Напали и пытали утюгом: неизвестные ограбили дом предпринимателя из Одесской области (11)

УСИ Одесса 2019.12.30 14:07
В селе Прилиманское Овидиопольского района неизвестные украли из дома предпринимателя 30 тысяч долларов США и ружье. Нападавшие пытали потерпевшего утюгом. On 30 Декабрь 2019, 11:39 Об этом сообщает UNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает корреспондент Украинской Службы Информации. По данным издания, трое неустановленных мужчин в балаклавах проникли в частный дом 69-летнего местного жителя, который занимается
ДЕНЬГИ, РАЗБОЙ, УТЮГ, РУЖЬЕ, ЗЛОУМЫШЛЕННИК, ПОТЕРПЕВШИЙ, Одесса, Украина
2019.12.30 (11)

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