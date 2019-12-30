Напали и пытали утюгом: неизвестные ограбили дом предпринимателя из Одесской области (11)

УСИ Одесса 2019.12.30 14:07

В селе Прилиманское Овидиопольского района неизвестные украли из дома предпринимателя 30 тысяч долларов США и ружье. Нападавшие пытали потерпевшего утюгом. On 30 Декабрь 2019, 11:39 Об этом сообщает UNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает корреспондент Украинской Службы Информации. По данным издания, трое неустановленных мужчин в балаклавах проникли в частный дом 69-летнего местного жителя, который занимается

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