Напали и пытали утюгом: неизвестные ограбили дом предпринимателя из Одесской области (11)

УСИ Одесса 2019.12.30 14:07
В селе Прилиманское Овидиопольского района неизвестные украли из дома
предпринимателя 30 тысяч долларов США и ружье. Нападавшие пытали
потерпевшего утюгом.
On 30 Декабрь 2019, 11:39
Об этом сообщает UNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах,
передает корреспондент Украинской Службы Информации.
По данным издания, трое неустановленных мужчин в балаклавах проникли в
частный дом 69-летнего местного жителя, который занимается
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