Стало известно, что изменит подписанный Зеленским закон об отмывании денег (11)

Хвиля 2019.12.30 01:36
Украинцам рассказали, какие изменения в законодательство Украины принесет
закон о противодействии отмыванию денег "Хвиля" 30.12.2019 01:32:48
27 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о
противодействии отмыванию денег, однако в силу он вступит только через
четыре месяца.
Как сообщает правительственный портал, документ вносит масштабные изменения
в украинское законодательство и согласовывает его с законодательством ЕС.
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