Стало известно, что изменит подписанный Зеленским закон об отмывании денег (11)

Хвиля 2019.12.30 01:36

Украинцам рассказали, какие изменения в законодательство Украины принесет закон о противодействии отмыванию денег "Хвиля" 30.12.2019 01:32:48 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег, однако в силу он вступит только через четыре месяца. Как сообщает правительственный портал, документ вносит масштабные изменения в украинское законодательство и согласовывает его с законодательством ЕС.

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