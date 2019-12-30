"Дочка" Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогодней забастовки бортпроводников (35)

УНИАН 2019.12.30 07:17

Забастовка продлится с понедельника, 30 декабря, по среду, 1 января 2020 года. Иллюстрация / REUTERS Немецкий авиаперевозчик Germanwings - дочерняя компания концерна Lufthansa - отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников. Как сообщает DW, отменены более 170 рейсов, которые должны были состояться в ближайшие три дня. Читайте такжеВ немецком городе 17-й год подряд проводят ярмарку ненужных подарков (видео)