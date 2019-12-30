"Дочка" Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогодней забастовки бортпроводников (35)

2019.12.30 (35)2019.12.29 (3) →
- Из-за забастовки бортпроводников: Lufthansa отменила более 170 рейсов в канун Нового года : ГолосUA 12:05
- В Германии бастуют бортпроводники Lufthansa Eurowings, отменено более 170-ти авиарейсов : Journalist.today 11:47
- На Новый год Lufthansa отменила более 170 рейсов : Телеграф.com.ua 11:42
- Крупнейшая немецкая авиакомпания отменила более сотни рейсов : GuildHall 11:38
- В ФРГ отменили более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников : ForUm 11:34
- Дочка Lufthansa отменяет более 170 рейсов на новогодние праздники : World News 11:15
- Lufthansa отменила почти 200 рейсов из-за забастовки : Новости N 11:10
- Перед Новым годом Lufthansa отменила почти 200 рейсов : Вести.ua 10:44
- Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогодней забастовки бортпроводников : Громадське телебачення 10:36
- Забастовка бортпроводников в ФРГ: Lufthansa отменила более 170 рейсов : Позиция 10:29
- Lufthansa отменила более 170 рейсов : Vector News 10:17
- Забастовки в дочерней компании Lufthansa: отменены более 170 рейсов : UATV 10:14
- Забастовка бортпроводников в Германии вынудила авиаперевозчиков отменить 170 предпраздничных рейсов : Антирейд 09:11
- Баста. В Германии отменили около 170 рейсов - бортпроводники не вышли на работу : NewsMir.info 09:07
- Баста. В Германии отменили около 170 рейсов - бортпроводники не вышли на работу : Iнше ТВ 08:44
- В Германии отменили около 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников : Шиповник.ua 08:34
- Lufthansa отменила свыше 170 рейсов из-за забастовки : Укринформ 08:17
- Забастовка бортпроводников в Германии вынудила авиаперевозчиков отменить 170 предпраздничных рейсов : Зеркало недели. Украина 08:15
- Забастовка бортпроводников в Германии вынудила авиаперевозчиков отменить 170 предпраздничных рейсов : NewsMir.info 08:08
- Европейская авиакомпания отменила более 170 рейсов : Lenta.ua 08:07
- В Германии из-за забастовки бортпроводников отменить более 170 рейсов : УРА-Информ 07:50
- "Дочка" Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогодней забастовки бортпроводников : УНИАН 07:17
- В Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюардесс : ПрессОрг24 07:16
- Забастовки пилотов заставили Lufthansa отменить более 170 рейсов : NewsMir.info 07:07
- Забастовки бортпроводников заставили Lufthansa отменить более 170 рейсов : РБК-Україна 06:41
- Lufthansa отменила более 170 рейсов : Українська правда 06:11
- Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за страйка пилотов : Новое Время 05:09
- Немецкая авиакомпания отменила более 170 рейсов из-за забастовки стюардесс : NewsMir.info 04:08
- Немецкая авиакомпания отменила более 170 рейсов из-за забастовки стюардесс : 112.ua 04:00
- Немецкая Lufthansa с 30 декабря отменяет более 170 рейсов: из каких городов и на какой срок : ГЛАВПОСТ 03:35
- Немецкая Lufthansa с 30 декабря отменяет более 170 рейсов: из каких городов и на какой срок : 24 канал 03:30
- В Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюрдес : DailyUA 03:24
- В Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюрдес : Українські національні новини 02:33
- В Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюрдес : ПрессОрг24 02:31