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Меркель и Путин оперативно поговорили об обмене, транзите и "Северном потоке-2"

Меркель и Путин оперативно поговорили об обмене, транзите и "Северном потоке-2" (7)

Українська правда 2019.12.29 18:10
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обмен удерживаемых лиц, транзит газа через территорию Украины и проект "Северный поток - 2". Источник: пресслужба Кремля Дословно: "Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". "Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере.
ПУТИН, КАНЦЛЕР, ПОТОК, ОБМЕН, ЛИВИЯ, АНГЕЛ, Путин, Россия, Украина, Германия, Сирия, Донецк
2019.12.30 (7)

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