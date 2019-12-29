Меркель и Путин оперативно поговорили об обмене, транзите и "Северном потоке-2" (7)

Українська правда 2019.12.29 18:10
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный
разговор, в ходе которого обсудили обмен удерживаемых лиц, транзит газа
через территорию Украины и проект "Северный поток - 2".
Источник: пресслужба Кремля
Дословно: "Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области
обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".
"Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере.
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