Какой праздник сегодня, 30 декабря 2019 (30)

ICTV Факти 2019.12.30 08:36

30 декабря отмечают день пророка Даниила. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины - читайте в материале Фактов ICTV. Именины 30 декабря празднуют Никита, Николай, Александр, Иван, Петр, Даниил, Денис, Степан, Сергей, и Михаил. Сегодня - Данилов день, в который чтят память пророка Даниила. Также 30 декабря Православная Церковь вспоминает Анания, Азария и Мисаила. Эти юноши отказались поклоняться новому идолу, которого поставил царь