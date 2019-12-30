В РФ заговорили о телефонном разговоре Путина и Зеленского (69)

SiteUA 2019.12.30 16:48

Песков намекнул, что лидеры двух государств могут снова созвониться. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков намекнул, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин и глава украинского государства Владимир Зеленский могут поговорить по телефону. Об этом сообщает Телеграм-канал Пул N3. Песков ответил на вопрос о том, что необходимо сделать Украине и Грузии, чтобы попасть в список поздравляемых Путиным.

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