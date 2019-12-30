Стрельба в Техасе: прихожане застрелили мужчину, открывшего огонь в церкви - видео (35)

Realist.online 2019.12.30 12:25

В США в Техасе два человека погибли в результате стрельбы в церкви. Стрелка нейтрализовали прихожане. Об этом сообщает CBS. Неизвестный начал стрелять в христианской церкви недалеко от города Форт- Уэрт. Ему удалось убить двух человек, после его застрелили посетители церкви. В Департаменте общественной безопасности Техаса похвалили "героических прихожан", остановивших стрелка. По словам чиновника Джеффа Уильямса, несколько прихожан вытащили свое