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Стрельба в Техасе: прихожане застрелили мужчину, открывшего огонь в церкви - видео

Стрельба в Техасе: прихожане застрелили мужчину, открывшего огонь в церкви - видео (35)

Realist.online 2019.12.30 12:25
В США в Техасе два человека погибли в результате стрельбы в церкви. Стрелка нейтрализовали прихожане. Об этом сообщает CBS. Неизвестный начал стрелять в христианской церкви недалеко от города Форт- Уэрт. Ему удалось убить двух человек, после его застрелили посетители церкви. В Департаменте общественной безопасности Техаса похвалили "героических прихожан", остановивших стрелка. По словам чиновника Джеффа Уильямса, несколько прихожан вытащили свое
ПРИХОЖАНИН, ТЕХАС, СТРЕЛЬБА, ЦЕРКОВЬ, ВЫСТРЕЛ, УИЛЬЯМС, США
2019.12.30 (35)

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