Стрельба в Техасе: прихожане застрелили мужчину, открывшего огонь в церкви - видео (35)

2019.12.30 (35)2019.12.29 (1) →
- Ворвался во время службы. Стрельба в церкви унесла жизни нескольких человек. Страна в трауре : Корупція Інфо 12:52
- Стрельба в Техасе: прихожане застрелили мужчину, открывшего огонь в церкви - видео : Realist.online 12:25
- Зашел в церковь с дробовиком: в США мужчина открыл огонь по прихожанам : ICTV Факти 12:06
- В церкви Техаса произошла стрельба: есть погибшие : Главком 11:35
- В Техасе мужчина открыл стрельбу на церковной службе. Погибли прихожане : Страна.ua 11:17
- В США в церкви открыли стрельбу: есть жертвы. Видео : ДнепрCity.net 11:06
- В Техасе прихожане церкви застрелили мужчину, убившего двух человек (видео) : Украина криминальная 11:02
- В США прихожане церкви застрелили террориста, убившего двух людей : Західна iнформаційна корпорація 10:45
- В одной из церквей Техаса произошла стрельба, есть жертвы : Зеркало недели. Украина 10:45
- В церкви Техаса неизвестный устроил стрельбу: есть погибшие, видео : Znaj.ua 10:45
- В США в церкви открыли стрельбу: есть жертвы. Видео : Hronika.info 10:41
- В США устроили кровавую стрельбу в церкви: есть жертвы : Prioritet.org 10:22
- В США мужчина во время службы в храме открыл огонь из дробовика: в СМИ сообщили о жертвах (видео) : ASPI 10:13
- В США неизвестные превратили церковь на кровавую баню: есть жертвы и пострадавшие : Акценты 10:11
- В США устроили кровавую стрельбу в церкви: есть жертвы : Новости без границ 10:07
- В Техасе три человека погибли в результате стрельбы в церкви : Спілка православних журналістів 09:38
- В США мужчина убил двух человек в церкви, его застрелили прихожане : Шиповник.ua 09:34
- В США прихожане застрелили в церкви террориста, который убил двух человек : InfoResist.org 09:31
- В США мужчина открыл огонь в церкви: его застрелили прихожане : Vector News 09:15
- В Техасе прихожане церкви застрелили мужчину, убившего двух человек : LB.ua 09:07
- В США устроили кровавую стрельбу в церкви: есть жертвы. Видео 18+ : Обозреватель 08:39
- В США мужчина открыл огонь в церкви: его застрелили прихожане : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- Прихожане американской церкви застрелили стрелка : Bigmir)net Новости 08:08
- Стрельба в Техасе: прихожане застрелили террориста, убившего двух человек : Позиция 07:29
- Прихожане в Техасе ликвидировали террориста, который убил двух верующих : NewsMir.info 07:13
- Прихожане в Техасе ликвидировали террориста, который убил двух верующих : NewsMir.info 07:08
- Прихожане в Техасе ликвидировали террориста, который убил двух верующих : 112.ua 07:00
- Стрельба в церкви в Техасе: нападающий был застрелен прихожанами : Новое Время 06:09
- Прихожане в церкви в США застрелили нападавшего, который убил двоих людей: видео 18+ : ГЛАВПОСТ 06:05
- Прихожане в церкви в США застрелили нападавшего, который убил двоих людей: видео 18+ : 24 канал 06:00
- В США при стрельбе в церкви убиты 2 человека : FaceNews 05:16
- В США прихожане церкви застрелили террориста, убившего двух человек : Vector News 04:16
- В США прихожане церкви застрелили террориста, убившего двух человек : Українська правда 03:41
- В церкви в Техасе произошла массовая стрельба: 3 погибших : #Буквы 00:20