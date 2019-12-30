В Харькове горел центр профессионально-технического образования (39)

Весь Харьков 2019.12.30 07:10

В Харькове на бульваре И.Каркача загорелся центр профессионально- технического образования. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. По их информации, пожар произошел около 18:00 в социально-бытовом корпусе учреждения. На место работали отделения ГСЧС. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 декабря в 17:58 на номер "101" поступила информация о пожаре на территории