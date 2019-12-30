В сеть попали фото народного депутата Шуфрича, на которых он изображен рядом с трупами африканских животными (46)

ASPI 2019.12.30 10:13

30 декабря 2019, 10:12 В украинском сегменте Всемирной сети горячо обсуждаются несколько фотографий, которые были "выброшены" в сеть сообществом Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari. На фотографиях народный депутат девятого созыва от партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Нестор Шуфрич, возвышается над трупами экзотических животных, которые, по данным сообщества, он застрелил.