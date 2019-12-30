Китайские ученые осуждены за эксперименты с геномами эмбрионов (39)

FaceNews 2019.12.30 09:15

Источник: "Deutsche Welle" Эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя, приведший к появлению на свет детей с измененной ДНК, вызвал резкую критику коллег и властей.Суд китайского города Шеньчжень (провинция Гуандун) в понедельник, 30 декабря, приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в 3 млн юаней (около 384 тысяч евро) ученого Хэ Цзянькуя, который провел незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.