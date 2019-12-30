Малюска выступает за изменение закона о люстрации (51)

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- Закон о люстрации будет изменен - Минюст : Версии.com 14:53
- Закон о люстрации будет изменен - Минюст : Bigmir)net Новости 14:39
- Закон о люстрации планируют изменить : Gazeta.ua 14:35
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- Закон о люстрации необходимо изменить с учетом решения ЕСПЧ - Малюська : Зеркало недели. Украина 12:46
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