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Малюска выступает за изменение закона о люстрации

Малюска выступает за изменение закона о люстрации (51)

Hronika.info 2019.12.30 22:41
30.12.2019 Украина сначала обжалует решение ЕСПЧ по закону, а потом изменит его с учетом рекомендаций, говорит министр. Украина должна изменить закон о люстрации с учетом решения Европейского суда по правам человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Ранее ЕСПЧ констатировав значительные нарушения Конвенции по правам человека в законе о люстрации. На вопрос, будет ли в связи с этим инициирован пересмотр закона, Малюська
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