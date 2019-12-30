Минюст не планирует отзывать иски против РФ в международных судах (54)

Електронні Вісті 2019.12.30 14:00

Украина не планирует отзывать иски против страны-агрессора РФ в международных судах. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина. "По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отзывать иски) сейчас нет", - заявил он. Малюська заявил, что он может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если в этом будет "какой-то позитив".