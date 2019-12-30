Минсоцполитики борется со схемами в гуманитарной помощи, а не легальным секонд-хендом, - Коваль (34)

- В Кабмине не собираются закрывать секонд-хенды. Хотят только прекратить контрабанду : ОстроВ 13:09
- В Минсоцполитики пообещали не трогать легальные "секонд-хенды" : Николаевские новости 13:09
- Минсоцполитики не будет запрещать секонд-хенды : 6264.com.ua Краматорск 13:06
- "Наша задача - прекратить поток контрабанды". В Минсоцполитики сообщили, что не будут бороться с бизнесом по продаже секонд-хенда : Гордон 13:05
- В Минсоцполитики рассказали, против каких "секонд-хендов" начнут борьбу : УНИАН 13:03
- Минсоцполитики борется со "схемам на гуманитарке", а не легальным "секонд-хендом", - заместитель министра : Еспресо TV 13:03
- В Минсоцполитики дали важное разъяснение по подготовке "запрета" на секонд-хенд в Украине : Апостроф 13:01
- Мы боремся не с секонд-хендами, а со схемами на "гуманитарке", - Минсоцполитики : 112.ua 13:00
- В Минсоцполитики объяснили украинцам судьбу секонд-хендов : UA.news 12:48
- В Минсоцполитики объяснили свою позицию по секонд-хендам : InfoResist.org 12:46
- В Минсоцсполитике прокомментировали закрытие магазинов "секонд-хендов" : IPnews 12:45
- Борьба с "секонд-хендами": в Кабмине пояснили скандальное решение : Обозреватель 12:39
- В Украине сделали важное уточнение по поводу запрета секонд-хендов : Херсон Онлайн 12:37
- Минсоцполитики: Боремся со схемами в гуманитарке, а не секонд-хендом : ForUm 12:34
- Запрет импорта секонд-хенда: в Минсоцполитики попытались успокоить украинцев : Realist.online 12:25
- В Минсоцполитики уже уверяют, что не против секонд-хенда : Капитал 12:20
- Минсоцполитики не будет запрещать секонд-хенды : #Буквы 12:20
- В Минсоцполитики объясняют, что борются со "схемами", а не легальным секонд-хендом : Vector News 12:15
- В Минсоцполитики разъяснили инициативу по борьбе с секонд-хендом : ASPI 12:13
- Украина борется со "схемами на гуманитарке", а не легальным секонд-хендом - Минсоцполитики : Зеркало недели. Украина 11:45
- В Минсоцполитики заверили, что не против секонд-хенда, а предотвращают "схемы" : Західна iнформаційна корпорація 11:45
- Минсоцполитики борется с коррупционными схемами в гуманитарной помощи, а не легальным секонд-хендом. Коваль : UAzmi 11:44
- Минсоцполитики: Мы никоим образом не выступаем против секонд-хендов : Телеграф.com.ua 11:43
- В Минсоцполитики заверили, что борются со "схемами" в гуманитарке, а не с секонд-хендом : Новости Донбасса 11:39
- В Минсоцполитики объяснили, что не выступают против легального секонд-хенда : Рубрика 11:31
- В Минсоцполитики заверили, что не борются с легальным секонд-хендом : DailyUA 11:24
- В Кабмине опровергли слухи о запрете продажи в Украине секонд-хенда : Власти.нет 11:15
- В Кабмине опровергли планы запретить продажу секонд-хенда : NewsMir.info 11:08
- В Кабмине опровергли планы запретить продажу секонд-хенда : LB.ua 11:07
- Минсоцполитики борется со схемами в гуманитарной помощи, а не легальным секонд-хендом, - Коваль : Интерфакс-Україна 11:06
- Минсоцполитики попробовало разъяснить свою позицию по поводу секонд-хендов : DsNews 11:03
- В Минсоцполитики заверили, что не борются с легальным секонд-хендом : Українські національні новини 11:03
- В Минсоцполитики заверили, что не борются с легальным секонд-хендом : ПрессОрг24 11:02
- В Минсоцполитики объясняют, что борются со "схемами", а не легальным секонд-хендом : Українська правда 10:40