Минсоцполитики борется со схемами в гуманитарной помощи, а не легальным секонд-хендом, - Коваль (34)

Интерфакс-Україна 2019.12.30 11:06

Инициатива Министерства социальной политики по борьбе со схемами на гуманитарной помощи не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей, то есть "секонд-хенда", заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль. "Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть "секонд-хендом ". Если товары в эти магазины завезены и