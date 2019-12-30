Укрзализныця возобновила движение поездов в Донецкой области: первые подробности (42)

Народна Правда 2019.12.30 15:09

УЗ возобновила движение поездов на участке Фенольная - Скотоватая, которое отсутствовало с 2014 года Укрзализныця впервые с 2014 года возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная - Скотоватая в Донецкой области. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает пресс-служба УЗ. По информации ведомства, сегодня по этому маршруту отправился первый поезд. В целом на восстановленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.