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У Зеленского не видят оснований лишать Медведчука звания заслуженного юриста

У Зеленского не видят оснований лишать Медведчука звания заслуженного юриста (47)

ATR.ua 2019.12.30 19:13
30 декабря 2020 17:44 Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворит петицию о лишении звания заслуженного юриста Украины главу совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщается в ответе на петицию на сайте президента Украины. "...Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не
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