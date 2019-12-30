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Освобожденных из плена украинцев госпитализировали в "Феофанию": стало известно об их состоянии

Освобожденных из плена украинцев госпитализировали в "Феофанию": стало известно об их состоянии (34)

В Час Пик 2019.12.30 18:14
Марина Началова | 64 гражданских, которые вчера были освобождены в ходе обмена пленными, находятся в киевской больнице "Феофания". Заместитель главного врача по медицинским вопросам Андрей Строкань рассказал на брифинге о состоянии бывших пленников, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. По словам Строканя, в критическом состоянии никого нет: все пациенты или в удовлетворительном, или в состоянии средней степени тяжести.
ФЕОФАНИЯ, ПАЦИЕНТ, ПАНКРЕАТИТ, ХОЛЕЦИСТИТ, ОБОСТРЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ, Строкань, Украина, Киев, Россия

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