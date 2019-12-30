Подписан меморандум о поставке в Украину еще 40 американских локомотивов (39)

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- Укрзализныця закупит 40 американских локомотивов : Gazeta.ua 18:05
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- "Укрзализныця" договорилась с General Electric о покупке еще 40 локомотивов : Дело.ua 17:02
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- Кравцов заявил о закупке 40 локомативов Укрзализныцей у США : Вести.ua 16:44
- Укрзализныця договорилась с General Electric о покупке еще 40 локомотивов : Рубрика 16:31
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- Укрзализныця закупает у США 40 локомотивов : Bigmir)net Новости 16:09
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- Укрзализныця закупает у США 40 локомотивов : NewsMir.info 16:07
- "Укрзализныця" договорилась о покупке следующих 40 локомотивов General Electric : Громадське телебачення 16:06
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- "Укрзализныця" договорилась с General Electric о покупке следующих 40 локомотивов : Интерфакс-Україна 15:36
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