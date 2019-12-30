Под Барселоной на церковной колокольне произошел взрыв, есть пострадавшие (ВИДЕО) (30)

Lenta.ua 2019.12.30 18:38

18:25 30 дек. По меньшей мере, 14 человек получили ранения, трое - тяжелые. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. "По меньшей мере 14 человек получили ранения с различными ожогами, трое - тяжелые ранения, после того как пиротехнический взрыв произошел во второй половине дня, 30 декабря, в барселонском городе Сантеллес на колокольне церкви, во время традиционной Фиесты дель Пино", - говорится в сообщении.