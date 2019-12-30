В ФСБ заявили о задержании двух украинцев (33)

Народна Правда 2019.12.30 23:09

Российские силовики схватили украинцев в темное время суток ФСБ России заявила о "задержании" двух украинцев, которых обвиняют в попытке оставить Крым в обход пунктов пропуска. Как пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на близкий к оккупационной власти Крыма издание "Крыминформ". Отмечается, что российские силовики схватили украинцев в темное время суток. Оккупанты утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на