Станцию метро "Крещатик" закрыли, ищут взрывчатку (43)

УНИАН 2019.12.30 18:18

Закрыто также пересадку на станцию "Майдан Незалежности". фото УНИАН В Киеве в понедельник около 17:30 из-за анонимного сообщения о заминировании закрыли станцию метро "Крещатик", а также пересадку на "Майдан Незалежности". Читайте такжеВ Харькове телефонный террорист "заминировал" почти 200 зданий Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook. "Станция "Крещатик" + пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и