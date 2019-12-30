Убийство Шеремета: адвокат Яны Дугарь развалил "доказательства" ментов (35)

- Дело Шеремета: адвокаты заявили о фальсификации обвинений против Яны Дугарь : UA.news 22:48
- Все дело в татуировках: адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве Шеремета, нашли аргументы в ее защиту : Новости без границ 22:37
- Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы : Новости N 22:10
- Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы : Новости N 22:10
- Адвокат Дугарь заявил о доказательстве ее непричастности к убийству Шеремета : Хвиля 21:36
- Дело Шеремета: Адвокаты Дугарь заявили о фальсификации доказательств и незаконном содержании под арестом : ГолосUA 21:35
- Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал громкое заявление : Главред 21:35
- Есть стопроцентное алиби: появились неожиданные детали в деле об убийстве Шеремета : Апостроф 21:31
- Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь заявили о фальсификации экспертизы : #Буквы 21:19
- Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы : Vector News 21:15
- Убийство Шеремета - адвокаты Дугарь заявили о фальсификации : Вести.ua 21:14
- Убийство Шеремета: адвокаты Яны Дугарь заявили о фальсификации экспертизы (видео) : Наш Киев 21:04
- Адвокаты Дугарь заявили о фальсификации доказательств и незаконном содержании под арестом : 112.ua 21:00
- Убийство Шеремета: адвокаты Дугарь сделали неожиданное заявление (видео) : Styler РБК-Украина 20:41
- Убийство Шеремета: адвокаты Дугарь сделали неожиданное заявление (видео) : РБК-Україна 20:41
- Убийство Шеремета: Адвокаты подадут заявление о фальсификации доказательств : Depo 20:32
- Все дело в татуировках: адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве Шеремета, нашли аргументы в ее защиту (видео) : Диванна Сотня 20:26
- Расследование убийства Шеремета: защита заявила о фальсификации доказательств - видео : Realist.online 20:25
- Убийство Шеремета: адвокат Яны Дугарь развалил "доказательства" ментов : Без Табу 20:17
- Дело Шеремета. Адвокат: На видео в материалах дела - не Дугарь : Vector News 20:15
- Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы : Українська правда 20:10
- Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой Дугарь заявили о фальсификации экспертизы : НикВести 20:09
- Убийство Шеремета: адвокаты заявили о фальсификации доказательств следствия : Gazeta.ua 20:05
- Все дело в татуировках: адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве Шеремета, нашли аргументы в ее защиту (видео) : Факты 19:34
- Адвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Дугар указывают на фальсификацию доказательств следствия : Еспресо TV 19:33
- Убийство Шеремета: Следователей обвинили в фальсификации экспертизы : DsNews 19:33
- Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемой Дугарь заявляют о фальсификации экспертизы : Дело.ua 19:32
- Убийство Шеремета: адвокаты одной из подозреваемых заявили о фальсификации экспертизы : Рубрика 19:31
- Дело Шеремета: адвокаты Дугарь заявили о фальсификации доказательств : Зеркало недели. Украина 19:16
- Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств : UAzmi 19:14
- Убийство Шеремета: адвокаты Дугарь заявили о фальсификации экспертизы : Новое Время 19:09
- Убийство Шеремета. Адвокаты Дугарь заявили, что у их подзащитной есть татуировка, а у девушки на видео МВД - нет : Гордон 19:05
- Убийство Шеремета: Адвокаты заявили, что Яна Дугарь и девушка на видео МВД - разные люди. У Дугарь есть татуировки : the Бабель 18:43
- Дело Шеремета. Адвокат: На видео в материалах дела - не Дугарь : ЛІГАБізнесІнформ 18:38
- Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой Дугарь заявили о фальсификации экспертизы : Громадське телебачення 18:36