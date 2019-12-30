Убийство Шеремета: адвокат Яны Дугарь развалил "доказательства" ментов (35)

Без Табу 2019.12.30 20:17

Яна Дугарь имеет алиби Юрист Николай Ореховский, который представляет интересы третьей подозреваемой в причастности к взрыву машины, в которой ехал гражданин России Павел Шеремет, рассказал о несоответствиях мусорской мечты Авакова и реальности в деле о гибели журналиста. В ходе пресс-конференции адвокат Яны Дугарь заявил о том, что менты даже не удосужились обратить внимание на то, что у снятой на камерах наблюдения