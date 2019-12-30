Кравцов покидает пост главы Укрзализныци (43)

Корреспондент.net 2019.12.30 22:46

Фото: biz.censor.net.ua Кравцов будет работать в публичном государственном секторе Ранее глава УЗ заявлял, что такие стратегические компании как УЗ не должны зависеть от политических настроений. Глава Укрзализныця Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с компанией и о новой работе в публичном государственном секторе, пишет пресс- центр УЗ в понедельник, 30 декабря. "Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании