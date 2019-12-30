В 2020 году гривна продолжит укрепляться - Гончарук (20)

Главное 2019.12.30 20:35

30 декабря 2019 Тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука в интервью "Украина 24", передает "РБК-Украина". По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса гривны сохранится. "Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.