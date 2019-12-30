В 2020 году гривна продолжит укрепляться - Гончарук (20)

2019.12.31 (20)2019.12.30 (105) →
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- Курс валют на 31 декабря заставит украинцев экономить на Новый год : Znaj.ua 06:46
- 2019 год стал для гривны рекордным: главные события валютного рынка уходящего года. Курс валют в Украине на 31 декабря 2019 года : Стена 06:44
- Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году : Типичный Херсон 06:41
- Гривну загнали в "угол", курс валют удивит всех: к чему готовится : Politeka 06:40
- Официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар : DailyUA 06:24
- Официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар : Українські національні новини 06:18
- С каким курсом мы проснемся 2 января : Комсомольская Правда в Украине 06:01
- "Тенденция к укреплению": Гончарук спрогнозировал курс гривни в 2020 году (видео) : Диванна Сотня 05:26
- "Тенденция к укреплению": Гончарук спрогнозировал курс гривни в 2020 году (видео) : Факты 05:04
- В правительстве ожидают транш от МВФ в течение нескольких месяцев : Vector News 03:15
- Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году : ДнепрCity.net 03:06
- В правительстве ожидают транш от МВФ в течение нескольких месяцев : Українська правда 02:42
- Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году : Диванна Сотня 02:26
- Укрепление гривны: Гончарук сделал заявление : Подробности.ua 01:10
- Гончарук уверен в дальнейшем укреплении гривны в 2020 : LB.ua 01:07
- Украинская гривна названа наиболее укрепившейся валютой мира : ДнепрCity.net 01:06
- Тенденция к укреплению гривны сохранится в 2020 году - Гончарук : #Буквы 00:20
- Прогресси-рующая гривна: как менялся курс украинской валюты в 2019 году : Минпром 00:08
- Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году : Хвиля 00:06