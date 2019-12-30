"Морозы и мокрый снег": в ОРДО озвучили прогноз погоды на новогодние праздники (11)

ДонПресс 2019.12.30 14:28

1 января 2020 года в ОРДО ожидаются снег и морозная погода. Об этом сегодня заявила так называемый "начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР" Наталья Гетова. В частности, она отметила: "По данным Гидрометцентра, в ОРДО 1 января ожидается снег, мокрый снег, в остальное время текущей недели без существенных осадков, температура воздуха в пределах 4o мороза - 2o тепла".