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"Морозы и мокрый снег": в ОРДО озвучили прогноз погоды на новогодние праздники

"Морозы и мокрый снег": в ОРДО озвучили прогноз погоды на новогодние праздники (11)

ДонПресс 2019.12.30 14:28
1 января 2020 года в ОРДО ожидаются снег и морозная погода. Об этом сегодня заявила так называемый "начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР" Наталья Гетова. В частности, она отметила: "По данным Гидрометцентра, в ОРДО 1 января ожидается снег, мокрый снег, в остальное время текущей недели без существенных осадков, температура воздуха в пределах 4o мороза - 2o тепла".
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2019.12.31 (11)

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