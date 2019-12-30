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Украина получит за транзит российского газа семь миллиардов долларов - Зеленский

Украина получит за транзит российского газа семь миллиардов долларов - Зеленский (142)

ДнепрCity.net 2019.12.31 06:06
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 млрд долларов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, сообщает УНН. "Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7000000000 долларов", говорится в сообщении главы государства.
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2019.12.31 (142)

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