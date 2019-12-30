Украина получит за транзит российского газа семь миллиардов долларов - Зеленский (142)

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- Украина и "Газпром" подписали мировую по арбитражному штрафу АМКУ в $7,4 млрд : Persona.top 07:17
- Подписали контракт на транзит газа. Подробности : НВ Бизнес 07:12
- Витренко: Транзитный контракт содержит принцип "качай или плати" : Телеграф.com.ua 07:12
- "Козыри в колоде". Коболев заявил о сильной позиции Украины на газовых переговорах с Газпромом : НВ Бизнес 07:12
- Подписали контракт на транзит газа. Подробности : Новое Время 07:09
- В ЕС приветствовали газовый контракт между Украиной и РФ : Bigmir)net Новости 07:08
- Газовые переговоры с РФ: в Нафтогазе похвастались "козырями в колоде" : Главред 07:05
- Как Украина подписывала договор по транзиту газа с Россией: все подробности : Апостроф 07:01
- Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет, - Зеленский : Типичный Херсон 06:41
- "Козыри в колоде". Коболев заявил о сильной позиции Украины на газовых переговорах с Газпромом : Новое Время 06:39
- Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет : Front News International 06:37
- "Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет" - Зеленский : РИА Мелитополь 06:27
- "Газпром" отказался от требований уплаты Украиной штрафа в 80 млрд долларов - Витренко : DailyUA 06:24
- "Газпром" отказался от требований уплаты Украиной штрафа в 80 млрд долларов - Витренко : ПрессОрг24 06:16
- Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа : Власти.нет 06:15
- Нафтогаз и Газпром подписали соглашение об урегулировании споров : Vector News 06:15
- В Нафтогазе раскрыли детали пакета транзитных соглашений : Телеграф.com.ua 06:12
- Переговоры с Газпромом по газу: украинская сторона заявила о завершении "марафона" : Весь Харьков 06:10
- В ЕС приветствовали подписанный контракт на транзит газа между Украиной и РФ : Новое Время 06:09
- Украина, Россия и ЕС подписали новый контракт о транзите газа : ДнепрCity.net 06:06
- Украина получит за транзит российского газа семь миллиардов долларов - Зеленский : ДнепрCity.net 06:06
- ЕС приветствовал подписание контракта на транзит газа между Россией и Украиной : ДнепрCity.net 06:06
- Украина, РФ и ЕC подписали газовый контракт : Главком 06:05
- "Газпром" отказался от требований уплаты Украиной штрафа в 80 млрд долларов - Витренко : Українські національні новини 06:03
- Украина и Молдова подписали соглашение о поставках газа Избранное : 0432.in 06:00
- Зеленский про новое транзитное соглашение: Украинская ГТС будет загружена : Телеграф.com.ua 05:42
- Украина подпишет 2 соглашения относительно транзита российского газа: детали : Vector News 05:15
- Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет : Vector News 05:15
- Словакия стала препятствием для контракта по транзиту российского газа, - СМИ : ДнепрCity.net 05:06
- Украина, Россия и ЕС подписали новый контракт о транзите газа : Українські національні новини 04:48
- Украина, Россия и ЕС подписали новый контракт о транзите газа : ПрессОрг24 04:46
- Украина получит за транзит российского газа семь миллиардов долларов - Зеленский : ПрессОрг24 04:46
- Нафтогаз заключил новый контракт с Газпромом по транзиту газа в Европу : Телеграф.com.ua 04:42
- Нафтогаз и Газпром подписали соглашение об урегулировании споров : Українська правда 04:40
- "Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет" - Зеленский : Подробности.ua 04:40
- Коболев рассказал о "козырях" Киева на переговорах : Bigmir)net Новости 04:38
- Украина получит за транзит российского газа семь миллиардов долларов - Зеленский : Українські національні новини 04:33
- ЕС приветствовал подписание контракта на транзит газа между Россией и Украиной : Українські національні новини 04:33
- ЕС приветствовал подписание контракта на транзит газа между Россией и Украиной : ПрессОрг24 04:31
- У Украины на газовых переговорах были "козыри в колоде", - Коболев : РБК-Україна 04:11
- Зеленский рассказал, где нашел для Украины баснословную сумму: "Можем больше" : Акценты 04:09
- В ЕС приветствовали подписанный контракт на транзит газа между Украиной и РФ : Интерфакс-Україна 04:07
- В ЕС приветствовали подписание транзитного соглашения между РФ и Украиной : Західна iнформаційна корпорація 03:46
- "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" подписали межоператорское соглашение : Зеркало недели. Украина 03:46