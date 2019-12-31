В новогоднюю ночь в столице перекроют движение на центральных улицах (38)

UAzmi 2019.12.31 17:44

2019-12-31 17:26 Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, информирует Цензор.НЕТ. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января будут запрещено движение на участке улицы Владимирской от дома No23 на улице Софийской до Рыльского переулка. Запрет вступит в силу в 20:00 1 декабря и будет действовать до 03:00 1 января 2020 года.