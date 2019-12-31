В новогоднюю ночь в столице перекроют движение на центральных улицах (38)

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- Новый год в Киеве: где перекроют дороги и как будет ездить транспорт : Известия в Украине 19:46
- В Киеве в новогоднюю ночь наземный общественный транспорт будет работать до 4-5 утра : Громадське телебачення 19:36
- Названы центральные улицы Киева, которые перекроют в столице на праздники : Страна.ua 19:17
- В новогоднюю ночь в центре Киева перекроют движение : Вести.ua 18:44
- В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу метро и наземного транспорта : Комсомольская Правда в Украине 18:01
- Опубликован график работы общественного транспорта в Киеве на Новый год : Вести-UA 17:53
- В новогоднюю ночь в столице перекроют движение на центральных улицах : UAzmi 17:44
- Как в новогоднюю ночь будет работать киевский транспорт : Соцпортал 17:36
- Опубликован график работы киевского метро в новогоднюю ночь : Диванна Сотня 17:27
- Опубликован график работы киевского метро в новогоднюю ночь : ДнепрCity.net 17:07
- В Киеве на время проведения праздничных мероприятий перекроют движение на центральных улицах : Интерфакс-Україна 16:36
- Новогодняя ночь. Как будет работать транспорт в Киеве : Новости Киева 15:54
- Опубликован график работы киевского метро в новогоднюю ночь : Новости Киева 15:54
- Опубликован график работы киевского метро в новогоднюю ночь : Хвиля 15:36
- Как работает общественный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь : Bigmir)net Новости 14:39
- В Киеве на Новый год наземный транспорт будет работать всю ночь : ForUm 14:34
- На новогодние праздники запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда : Украина Коммунальная 13:47
- В Киеве в ночь на 1 января изменится график работы автобусов, троллейбусов, трамваев и метро : ГолосUA 13:35
- Новый год в Киеве: пять станций метро перейдут на особый режим работы : Сегодня.ua 13:32
- Новый год на Софийской: с 20:00 закроют движение транспорта вдоль Владимирского проезда : УНИАН 13:03
- В новогоднюю ночь и 1 января возле Софийской площади ограничат движение транспорта : Новости без границ 12:37
- Опубликован график работы общественного транспорта в Киеве на Новый год : Страна.ua 12:17
- В центре Киева на Новый год запретят движение транспорта: куда не стоит ехать : Хвиля 12:06
- Как в Киеве будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь : FaceNews 12:01
- Успеть и на праздник и на метро: как в новогоднюю ночь в Киеве будет работать транспорт : Українські національні новини 11:48
- Успеть и на праздник и на метро: как в новогоднюю ночь в Киеве будет работать транспорт : ПрессОрг24 11:46
- Новый год в Киеве: график работы транспорта и ограничения движения : DsNews 11:33
- Расписание движения общественного транспорта Киева в новогоднюю ночь : ASPI 11:13
- Новогодние гуляния в Киеве: как будет работать транспорт : Фокус 11:04
- Возле Софийской площади будет ограничено движение транспорта : ГолосUA 10:35
- Новогодняя ночь в Киеве: где перекроют дороги и как будет ездить транспорт : РБК-Україна 10:11
- В Киеве на Новый год изменится движение транспорта : LB.ua 10:07
- Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве : Телеграф.com.ua 09:43
- Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт : Фраза.ua 09:37
- Новый год в Киеве: жителей столицы ждут серьезные изменения в движении транспорта, обновлен график : Znaj.ua 08:46
- Как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь и где ограничат движение: все подробности : Апостроф 05:31
- Такси в новогоднюю ночь не надо: как будет работать транспорт в столице. График : Стена 04:44
- Как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь : Новости Киева 23:54