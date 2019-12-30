Адвокаты "беркутов" просят Зеленского "подкорректировать" обвинение своим подзащитным (14)

Фокус 2019.12.30 21:04

2019-12-30 20:39:37 Фото: pravda.com.ua Это якобы должно помочь "единению страны" и реинтеграции ОРДЛО в Украину Президент Владимир Зеленский наблюдал за Майданом по СМИ, поэтому его позиция по тем событиям - упрежденная. Об этом в обращении к главе Украины заявили адвокаты экс-беркутовцев, которых недавно отдали России, пишет hromadske. В этой связи защитники "беркутов" просят Зеленского пересмотреть свое