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Тейлор спрогнозировал будущее Украины

Тейлор спрогнозировал будущее Украины (25)

Хвиля 2019.12.31 14:06
Тейлор записал видеообращение к украинцам "Хвиля" 31.12.2019 13:39:12 Временный поверенный по делам Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор, который 2 января покинет Украину, записал видеообращение к украинцам. Его прощальная речь опубликована в Twitter посольства США в Украине. Он отметил, что в Киев приехал после прихода нового президента и власти в Украине. Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США
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2019.12.31 (25)

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