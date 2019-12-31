Тейлор спрогнозировал будущее Украины (25)

Хвиля 2019.12.31 14:06

Тейлор записал видеообращение к украинцам "Хвиля" 31.12.2019 13:39:12 Временный поверенный по делам Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор, который 2 января покинет Украину, записал видеообращение к украинцам. Его прощальная речь опубликована в Twitter посольства США в Украине. Он отметил, что в Киев приехал после прихода нового президента и власти в Украине. Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США