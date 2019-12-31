Тейлор спрогнозировал будущее Украины (25)

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- Уезжающий из Киева американский дипломат обратился с мощной речью. Видео : Обозреватель 14:09
- Тейлор спрогнозировал будущее Украины : Хвиля 14:06
- "Будут хорошие времена" Уильям Тейлор записал обращение к украинцам : Gazeta.ua 14:05
- "Поддержка США будет продолжаться": представитель США Тейлор записал прощальное видеообращение к украинцам : Еспресо TV 14:03
- Тейлор: Я оптимистично настроен касательно Украины : Телеграф.com.ua 13:43
- "Очень оптимистичен относительно Украины": Тейлор передает полномочия и уезжает из Киева : Рубрика 13:31
- Тейлор попрощался с Украиной: Я оптимистично настроен - видео : Vector News 13:16
- США демонстрируют свою поддержку Украине: Тейлор рассказал о впечатлениях от работы в Киеве : UATV 13:14
- Поверенный США Тейлор перед своим отъездом из Киева выразил большой оптимизм : Страна.ua 12:47
- Тейлор завершает работу в Киеве: Я оптимистично настроен в отношении Украины : Укринформ 12:47
- Тейлор, покидая Киев: Я очень оптимистичен относительно Украины : Vector News 12:16
- Уильям Тейлор покидает пост: видеообращение : Главное 12:05
- Поверенный США Тейлор: я очень оптимистично настроен в отношении Украины : УНИАН 12:03
- Уильям Тейлор обратился к народу Украины [видео] : Комсомольская Правда в Украине 11:46
- "Очень оптимистичен насчет Украины". Поверенный США Тейлор попрощался с украинцами : the Бабель 11:43
- "Настроен оптимистично": Тейлор попрощался с украинцами : Главред 11:35
- Тейлор записал видеообращение к народу Украины в связи со своим уходом : InfoResist.org 11:31
- Тейлор записал прощальное видеообращение: Я очень оптимистичен относительно Украины : #Буквы 11:20
- Я покидаю Украину с оптимизмом, - Тейлор : Аргументы и Факты Украина 11:09
- Тейлор попрощался с Украиной: Я оптимистично настроен - видео : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Далее будут великие времена, - дипломат США Тейлор перед отъездом из Украины : NewsMir.info 11:07
- Далее будут великие времена, - дипломат США Тейлор перед отъездом из Украины : ГЛАВПОСТ 11:05
- Тейлор: Я очень оптимистично настроен в отношении Украины : Гордон 11:05
- Дальше будут великие времена, - дипломат США Тейлор перед отъездом из Украины : 24 канал 11:00
- Тейлор, покидая Киев: Я очень оптимистичен относительно Украины : Українська правда 10:40