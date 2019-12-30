Подписан меморандум о поставке в Украину еще 40 американских локомотивов (3)

ЭлектроВести 2019.12.30 18:28
Локализация производства в Украине составит не менее 15%.
Достигнута договоренность о поставке в Украину 40 новых тепловозов General
Electric, первые машины должны быть получены УЗ уже в 2020 году.
Об этом сегодня сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений
Кравцов.
Был подписан трехсторонний меморандум между Wabtec (которая теперь
контролирует GE Transportation), УЗ и МИУ.
"Относительно локализации производства: уже на первых локомотивах она
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