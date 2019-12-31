Путин и Лукашенко снова не смогли договориться по поставкам нефти в Беларусь (28)

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- Лукашенко договорился с Россией о поставках нефти без контракта, но ищет альтернативу : Крым.Реалии RFE/RL 19:53
- Лукашенко дважды говорил с Путиным касаемо экспорта нефти из РФ: а потом поручил найти альтернативные источники : Громадське телебачення 19:36
- Президент Белоруссии после разговора с Путиным поручил найти альтернативу российской нефти : Преступности.нет 19:18
- Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти в Беларусь без контрактов : ГолосUA 18:35
- Беларусь прекращает с Россией переговоры по нефти и приступает к завозке ее с портов Балтии - Лукашенко : Экономика от Пророка 18:27
- Лукашенко не договорился с Путиным и приказал начать поставки нефти из Польши и Балтии : Ракурс 18:23
- Беларусь внезапно отказалась от российской нефти: что решил Лукашенко : Цензору.нет 18:17
- Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти : РБК-Україна 17:41
- Лукашенко остановил нефтяные переговоры с Россией и приказал искать альтернативу : Depo 17:32
- Перед Новым годом Беларусь остается без нефти из РФ. Лукашенко поручил искать замену : InfoResist.org 17:31
- Путин намекнул Лукашенко о "братстве" народов РФ и Беларуси : Диванна Сотня 17:27
- Путин намекнул Лукашенко о "братстве" народов РФ и Беларуси : ДнепрCity.net 17:07
- Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти без контракта : Телеграф.com.ua 16:42
- Беларусь внезапно отказалась от российской нефти: что решил Лукашенко : Новости без границ 16:37
- Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российских углеводородов в Беларусь без контрактов : Интерфакс-Україна 16:36
- Путин и Лукашенко снова не смогли договориться по поставкам нефти в Беларусь : Kyiv.osp-ua.info 16:22
- Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с РФ по нефти и начать альтернативные поставки : Вибори в Україні та світі 16:15
- Путин и Лукашенко снова не смогли договориться по поставкам нефти в Беларусь : Вибори в Україні та світі 16:15
- Путин намекнул Лукашенко о "братстве" народов РФ и Беларуси : NewsMir.info 16:13
- Лукашенко внезапно провел сделку с Россией: о чем договорились : Обозреватель 16:09
- Лукашенко дважды созвонился с Путиным и поручил найти альтернативу российской нефти : NewsMir.info 16:08
- Лукашенко дважды созвонился с Путиным и поручил найти альтернативу российской нефти : LB.ua 16:07
- Лукашенко договорился с Москвой о поставках нефти без контрактов : Страна.ua 16:02
- Лукашенко приказал в ближайшие часы завершить переговоры с РФ по нефти и обеспечить альтернативные поставки : Страна.ua 15:47
- Лукашенко приказал срочно завершить переговоры с Россией: дал несколько часов : Обозреватель 15:39
- Путин намекнул Лукашенко о "братстве" народов РФ и Беларуси : Хвиля 14:36
- Что обсудили на встрече в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко : Микола.net 14:02
- Дожимает? Путин опять намекнул Лукашенко о "братском народе" : Обозреватель 12:39