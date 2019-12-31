Путин и Лукашенко снова не смогли договориться по поставкам нефти в Беларусь (28)

Kyiv.osp-ua.info 2019.12.31 16:22

31 грудня 2019 Правители России и Беларуси вновь пообщались по телефону, продолжив обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Путина. Правители также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества и обсудили предстоящие контакты, лаконично сообщает пресс- служба главы России. О том, что удалось договориться по вопросам поставок нефти в Беларусь,