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На Жуковом острове в Киеве нашли запертых в вольерах тигров

На Жуковом острове в Киеве нашли запертых в вольерах тигров (20)

Новости Киева 2019.12.30 21:53
30 декабря, 21:00 По этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых запертых в вольерах тигров, которые жили в ненадлежащих условиях. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в Facebook. Реклама Правоохранители установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет.
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2019.12.31 (20)

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