На Жуковом острове в Киеве нашли запертых в вольерах тигров (20)

Новости Киева 2019.12.30 21:53

30 декабря, 21:00 По этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых запертых в вольерах тигров, которые жили в ненадлежащих условиях. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в Facebook. Реклама Правоохранители установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет.