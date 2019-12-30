На Жуковом острове в Киеве нашли запертых в вольерах тигров (20)

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- В Киеве хозяин оставил шестерых тигров в ужасных условиях умирать (ФОТО) : ГолосUA 12:05
- В Киеве полиция нашла 6 брошенных тигров : Источник.info 11:46
- В Киеве на острове обнаружили шестерых "безхозных" тигров : Фраза.ua 11:37
- В Киеве полиция обнаружила на острове 6 тигров, брошенных на произвол : Еспресо TV 11:03
- Полиция обнаружила 6 тигров на Жуковом острове в Киеве : Bigmir)net Новости 10:39
- На Жуковом острове обнаружили шесть брошенных тигров : Большой Киев 10:31
- В Киеве нашли шесть брошенных тигров: хозяин оставил умирать : Вої 10:30
- Полиция завела уголовное производство на хозяина за жестокое обращение с тиграми на столичном острове (фото) : КиевВласть.com.ua 09:49
- На киевском острове нашли брошенных тигров, опубликованы фото : Главред 09:05
- В Киеве нашли шесть брошенных тигров: хозяин оставил умирать (фото) : Новости Киева 08:54
- В Киеве нашли шесть брошенных тигров: хозяин оставил умирать (фото) : Styler РБК-Украина 08:11
- В Киеве нашли шесть брошенных тигров: хозяин оставил умирать (фото) : РБК-Україна 08:11
- На заброшенной базе в Киеве обнаружили закрытых в клетках тигров, - ФОТО : Новости Киева 07:54
- На заброшенной базе в Киеве обнаружили закрытых в клетках тигров, - ФОТО : 44.ua 07:05
- В Киеве на Жуковом острове обнаружили беспризорных тигров (фото, видео) : FaceNews 03:45
- В Киеве нашли тигров в клетках, которых владелец оставил без присмотра : Укринформ 03:32
- В Голосеевском районе Киева обнаружили шесть тигров, которых владелец оставил без присмотра : Новое Время 03:09
- Жили на острове: под Киевом полицейские нашли шесть кровожадных тигров, фото : Znaj.ua 01:16
- В Киеве на Жуковом острове обнаружили шесть брошенных тигров (фото) : NewsMir.info 00:07
- На Жуковом острове в Киеве обнаружили шестерых тигров : Новости Киева 23:54