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Кравцов покидает пост главы Укрзализныци

Кравцов покидает пост главы Укрзализныци (13)

Корреспондент.net 2019.12.30 22:46
Фото: biz.censor.net.ua Кравцов будет работать в публичном государственном секторе Ранее глава УЗ заявлял, что такие стратегические компании как УЗ не должны зависеть от политических настроений. Глава Укрзализныця Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с компанией и о новой работе в публичном государственном секторе, пишет пресс- центр УЗ в понедельник, 30 декабря. "Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании
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2019.12.31 (13)

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