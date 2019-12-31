В Польше посадили семь украинцев из-за запросов РФ об их экстрадиции (62)

UATV 2019.12.31 12:14

31.12.2019 Фото Укринформ-UATV В Польше посадили семь украинцев из-за внесения Россией их данных в систему Интерпола. Москва требует их экстрадиции. Об этом сообщили в МИД Украины, передает Громадське радио. Еще трое граждан Украины вынуждены оставаться в Польше из-за запрета выезжать из страны в связи с тем, что Россия направляет запросы на их экстрадицию.