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В Польше посадили семь украинцев из-за запросов РФ об их экстрадиции

В Польше посадили семь украинцев из-за запросов РФ об их экстрадиции (62)

UATV 2019.12.31 12:14
31.12.2019 Фото Укринформ-UATV В Польше посадили семь украинцев из-за внесения Россией их данных в систему Интерпола. Москва требует их экстрадиции. Об этом сообщили в МИД Украины, передает Громадське радио. Еще трое граждан Украины вынуждены оставаться в Польше из-за запрета выезжать из страны в связи с тем, что Россия направляет запросы на их экстрадицию.
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2019.12.31 (62)

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